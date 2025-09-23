Bayrampaşa'da Başkan Vekilliği Seçimine AK Parti'den Dava

AK Partili Meclis Üyelerinden Bayrampaşa Seçimine İptal Talebi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçiminin usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla AK Partili belediye meclis üyeleri İstanbul İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Dava dilekçesinde yer alan iddialar

Dilekçede, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın ile CHP Meclis Üyesi ve Birinci Başkan Vekili İbrahim Kahraman'ın aday olduğu bildirildi. CHP adayı Kahraman'ın birinci meclis başkan vekili sıfatıyla toplantıya başkanlık etmesinin tarafsızlığa aykırı ve çıkar çatışması oluşturduğu vurgulandı.

Seçim sürecine ilişkin dilekçede oy dağılımları ve itirazlar şu şekilde aktarıldı: birinci turda Kahraman 18, Akın 19 oy aldı ancak üçte iki çoğunluğa ulaşılamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda aynı dağılım tekrarlanırken, Akın lehine bir oy muhrün yanlış yere basıldığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı ve çoğunluk sağlanamadı.

Üçüncü turda yine sonuç 19'a 18 olarak kaydedildi ancak Akın lehine bir oyda adın "İbrahim" kısmında "r" harfinin eksik yazıldığı gerekçesiyle oyun geçersiz sayıldığı, bu nedenle salt çoğunluğa ulaşılamadığı belirtildi. Dördüncü turda ise Akın 19, Kahraman 17 oy almasına rağmen Akın lehine kullanılan bir oyda isim arasına tire konulduğu gerekçesiyle oy geçersiz sayıldı; Kahraman lehine kullanılan bir oy ise soyadının karalanmasına rağmen geçerli kabul edilerek eşitlik oluştu.

Eşitlik üzerine kura çekimine gidildiği, itirazlara rağmen kura çekiminin CHP adayı Kahraman tarafından yapıldığı ve Kahraman'ın kendi adını çekerek başkan vekili seçildiği dilekçede yer aldı.

Mahkemeden istenen kararlar

Dilekçede, 21.09.2025 tarihli meclis toplantısında aday olan İbrahim Kahraman'ın seçim işlemlerine ve toplantıya başkanlık etmesinin tarafsızlık ve çıkar çatışması ilkelerine aykırı olduğunun tespiti istendi.

Ayrıca, dördüncü turda AK Parti adayı İbrahim Akın'a verilen oy pusulasının geçersiz sayılması işleminin iptal edilerek, 18'e karşı 19 oy alan Akın'ın başkan vekili olarak belirlenmesi talep edildi. Kura çekimi ve CHP'li İbrahim Kahraman'ın başkan vekili seçilmesine ilişkin meclis kararının ve idari işlemin iptaline karar verilmesi istendi.