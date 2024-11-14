Bayrampaşa'da Döküm Atölyesinin Çatısında Yangın Çıktı

Yangın Bayrampaşa'da Kontrol Altına Alındı

Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi'nde yer alan Sarı Dökümcüler Sitesi'ndeki 2 katlı döküm atölyesinin çatısında yangın çıktığı bildirildi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramasını engelleyerek, atölyede oluşan hasarı minimum seviyeye indirdi. Yangının söndürülmesinin ardından, atölyenin çatısında hasar meydana geldiği gözlemlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.