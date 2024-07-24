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Bayrampaşa'da Düğün Konvoyuna Para Cezası

Bayrampaşa'da yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki sürücülere ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:24
Bayrampaşa'da Düğün Konvoyuna Para Cezası

Bayrampaşa'da Düğün Konvoyuna Cezalar Uygulandı

Bayrampaşa'da gerçekleşen düğün konvoyu trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, otogar bağlantı yolunu kapatan araç sürücülerine cezai işlem başlattı.

Olayın Gelişimi

Önceki gün sosyal medya üzerinde yayımlanan görüntüler sonrası ekipler harekete geçti. Düğün konvoyunun trafiğin akışını aksattığı ve güvenliği tehlikeye attığı tespit edilen sürücüler R.T, O.A. ve M.N. olarak belirlendi.

Uygulanan Ceza Maddeleri

Söz konusu sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun birkaç maddesi kapsamında para cezası kesildi. Bu maddeler arasında:

  • Kol ve grup halinde araç kullanırken gerekli açıklığı bırakmamak
  • Saygısızca araç kullanmak
  • Duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak
  • Yönetmelik hükümlerine uymamak

Ekstra Cezalar ve Adli İşlem

Bunun yanı sıra, sürücü R.T.'ye geçici olarak sürücü belgesinin geri alındığı halde araç kullanma ve muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkma gibi maddelerden de ceza kesildi. R.T. hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu olay, trafik güvenliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi ve sürücülerin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

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