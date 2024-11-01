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Bayrampaşa'da İBB Yol Bakım Aracı Kazası: 3 Yaralı

İstanbul Bayrampaşa'da İBB'ye ait bir yol bakım aracı 8 araca çarparak devrildi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:03
Bayrampaşa'da İBB Yol Bakım Aracı Kazası: 3 Yaralı

Bayrampaşa'da Trafik Kazası

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde meydana gelen kazada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki bir yol bakım aracı, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 8 araca çarparak devrildi.

Kaza Anı ve Sonrası

Edinilen bilgilere göre, 34 BA 4317 plakalı yol bakım aracı, park ve seyir halindeki araçlara çarparak devrildi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin, kaza anında kendisini kurtardığını belirten Adil Demirel, "Kontrolden çıkan araç hızlı gelerek aracıma arkadan çarptıktan sonra devrildi." şeklinde ifade etti.

Görgü Tanıkları ve Araçların Durumu

Kaza anına tanıklık eden Uğur Arslan, yol bakım aracının sürücüsünün, yayalara çarpmamak için park halindeki araçlara yöneldiğini öne sürdü. Kaza sonrası hasar gören araçların, olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte trafik tekrar normale döndü.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan yol bakım aracının park halindeki araçlara çarparak devrildiği anlar yer aldı.

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