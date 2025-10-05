Bayrampaşa'da İş Merkezi Bodrumunda Yangın Söndürüldü

Bayrampaşa Topçular Mahallesi'ndeki 3 katlı iş merkezinin bodrumunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; bodrumda hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:30
Bayrampaşa'da İş Merkezi Bodrumunda Yangın Söndürüldü

Bayrampaşa'da İş Merkezi Bodrumunda Yangın Söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki 3 katlı iş merkezinin bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yanan iş merkezinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İş merkezinin bodrum katında yangına bağlı hasar meydana geldi.

Bayrampaşa'da, 3 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle...

Bayrampaşa'da, 3 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayrampaşa'da, 3 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle...

İLGİLİ HABERLER

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gazze'de Açlık Kurbanı: Beyin Atrofili 10 Yaşındaki Nafız 8 Kiloya Düştü
3
İBB'nin 'Gezi İstanbul' Projesinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2'si Çocuk 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
5
İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı
6
Gaziantep'te Koruyucu Aile Seferberliği Başladı
7
Bekir Turunç Sumud Filosu'ndan Döndü: Mersin'de Çiçeklerle Karşılama

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde