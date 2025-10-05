Bayrampaşa'da İş Merkezi Bodrumunda Yangın Söndürüldü
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı
Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki 3 katlı iş merkezinin bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yanan iş merkezinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İş merkezinin bodrum katında yangına bağlı hasar meydana geldi.
