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Bayrampaşa'da Kadın Cinayeti Davasında Cezalar Verildi

Bayrampaşa'da eşini silahla öldüren sanığa ağır hapis cezası verildi. Duruşma detayları ve yaşanan olayın arka planı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:14
Bayrampaşa'da Kadın Cinayeti Davasında Cezalar Verildi

Bayrampaşa'da Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, eşini silahla öldüren Şeyhmus Çap hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Duruşmada sanık, 'eşe karşı kasten öldürmek' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından mahkum edildi.

Duruşma Detayları

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, maktul Meryem Çap'ın ailesi ve avukatları katıldı. Sanık Şeyhmus Çap ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen sanık, olaydan dolayı üzgün olduğunu ve kasıtlı bir eylemde bulunmadığını savundu.

Müştekilerin Talepleri ve Mahkeme Kararı

Müşteki taraf, sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirmeler sonucunda Şeyhmus Çap'ı 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası ekledi ve indirim talebini reddetti.

Olayın Arka Planı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayet olayının 22 Ağustos 2023 tarihinde, Bayrampaşa'nın Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldiği belirtildi. Olayın, bir çocuğun pencerede ağladığı ihbarıyla ortaya çıktığı ifade edildi. Meryem Çap, evde eşinden aldığı 5 kurşunla yaralanmış olarak bulundu ve hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sanığın, 3 gün sonra Esenler'de yakalandığı belirtildi.

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