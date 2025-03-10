Bayrampaşa'da Kapalı Otoparkta Su Baskını: Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Bayrampaşa'da, Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan İSPARK'a ait 4 katlı Arda Turan Spor Kompleksi Katlı Otopark'ın zemin katında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı su baskını meydana geldi.

Olay sonucu, su seviyesi yaklaşık 10 santimetreye kadar yükseldi ve bu durum, otoparkta araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücülere büyük zorluklar yaşattı.

Görevliler, suyun tahliyesi için acil çalışma başlattı. Olay anında bir araç sürücüsünün biriken suda ilerlemeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu tür su baskınları, alt yapı yetersizlikleri ve kötü hava koşulları nedeniyle sıkça gündeme geliyor. Olayla ilgili detayların ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.