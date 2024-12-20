Bayrampaşa'da Korkuluk Kazaları Sürüyor: İki Genç Hayatını Kaybetti

Bayrampaşa'da Korkuluk Kazaları Sürüyor

Bayrampaşa'daki bir demir korkuluk, iki can aldı ve bölge sakinleri tedirgin hale geldi. 17 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, gençler Halil Doğan ve Uğur Bolat, yaslandıkları korkuluğun kırılması sonucu 15 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Mahalle Sakinleri Endişeli

Olayın ardından mahalle halkı, bu tür kazaların önlenmesi gerektiğini dile getiriyor. Altıntepsi Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi'ndeki bu alanda daha önce de kazalar yaşanmıştı. 2023 yılı içerisinde benzer bir kaza da meydana gelmişti; o dönemde de hem mahalle sakinleri hem de İBB yetkilileri konuya ilişkin uyarılarda bulunmuştu, ancak kalıcı bir çözüm sağlanamamıştı.Halil Doğan'ın babası Nihat Doğan, oğlunun düşerek yaşamını yitirdiği yerde sağlam yapılandırılmamış korkuluklar olduğunu belirterek, "Oraya yapılan tel örgü sağlam yapılmamış. Sağlam yapılmadığı sürece daha çok can yanar," dedi. Oğlunun evli ve üç çocuk babası olduğunu hatırlatarak, "Oğlumun ölüm sebebinin araştırılması için konunun arkasından gideceğim," ifadelerini kullandı.

Mahalledeki Korkulukların Durumu Eleştiriliyor

Mahalle sakinlerinden Emre Gönüllü, benzer bir olayın geçmişte de yaşandığını belirterek, yetkililere çok sayıda başvuruda bulunduklarını, ancak bir çözüm bulamadıklarını dile getirdi. Muhammed Emin Bıçak, okul müdürünün her okul çıkışında bölgede nöbet tutarak çocukları korumaya çalıştığını aktardı.

Bir Yılda İki Kaza

2023 yılında meydan gelen bu talihsiz olayın bir benzeri daha önce de yaşanmıştı. Ehliyet sınavına girmek için bekleyen Akif Türkmen, yaslandığı korkuluğun kırılması sonucu düşmüş ve yaşamını yitirmişti. Rafet Aksu, 10-15 metre yükseklikteki bölgede 3 kişinin öldüğünü, İBB personelinin de sorunun çözümü konusunda yetersiz kaldığını belirtti.

Halil Doğan'ın cenazesi, Bağcılar İmam-ı Azam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hadımköy Mezarlığı'na defnedildi.

Bayrampaşa'da iki kişinin yaslandıkları korkuluğun kırılması sonucu Büyük İstanbul Otogarı'nın park alanına düşerek yaşamını yitirdiği olayın ardından mahalle sakinlerinin, istinat duvarına sabitlenmiş demir korkuluklara dair endişeleri sürüyor.

Bayrampaşa'da iki kişinin yaslandıkları korkuluğun kırılması sonucu Büyük İstanbul Otogarı'nın park alanına düşerek yaşamını yitirdiği olayın ardından mahalle sakinlerinin, istinat duvarına sabitlenmiş demir korkuluklara dair endişeleri sürüyor.