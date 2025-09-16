Bayrampaşa'da Rüşvet İddiası: Depremzededen İstenen Para Soruşturmayı Başlattı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının, bir depremzededen talep edildiği öne sürülen rüşvet iddiası üzerine başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın başlangıcı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından açılan soruşturmanın, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'daki evi yıkıldıktan sonra ilçeye dönen bir depremzedenin (A.O.) şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi.

İddialar: rüşvet ve baskı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, depremzede A.O.'nun Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile boş bir araziye kafe açmak için talepte bulunduğu ve onay aldığı belirlendi.

İddialara göre, depremzedinin hukuki işlemlerinin oyalandığı, yaklaşık 2,5 milyon lira tutarında yatırım yaptıktan sonra kafenin açılması için bu kez 3 milyon lira rüşvet istendiği ve kafenin %25'inin de Hasan Mutlu'ya verilmesi yönünde baskı yapıldığı tespit edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu, belediye işletmesi olan Mis Cafe'nin isim hakkının da Hasan Mutlu'da olduğu belirlendi.

Operasyon ve gözaltılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.