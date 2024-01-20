Bayrampaşa'da sahte sigara operasyon: 3 şüpheli gözaltına alındı

Bayrampaşa'da sahte bandrollü sigara ve sigara kağıdı imalatı yapan bir imalathaneye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. İhbar üzerine başlatılan çalışmada, şüphelilerin depo olarak kullandıkları yerde sahte bandrollü sigara kağıdı ürettikleri tespit edildi.

Ekipler, imalathanenin yerini belirleyerek baskın düzenledi. Baskında M.Ç, N.K. ve M.A. adlı 3 şüpheli yakalandı.

İmalathanede 10 sigara kağıdı basma makinası, 2 kağıt kesme makinası, 900 bin basılmış sigara kağıdı ve sigara kağıdı basmak için kullanılan malzemeler bulundu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye gönderildi.