Bayrampaşa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Zanlı Yakalandı

Bayrampaşa'da Kanlı Hesaplaşma

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, 29 Ağustos'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayda, iki şüpheli yakalandı.

Olayın Gelişimi

Yıldırım Mahallesi'nde alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan çatışmada, 34 yaşındaki galerici Ali Şen hayatını kaybetti. Arkadaşları Ali Ç. (37) ise yaralandı.

Polis Operasyonu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olarak Sultangazi'de bir operasyon düzenledi. Operasyonda Uğur Ç. (32) ve Hüseyin K.Ş. (29) gözaltına alındı. Ayrıca, olayda kullanıldığı düşünülen 3 silah da ele geçirildi.

Zanlıların Adliyeye Sevki

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edilmek üzere götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.