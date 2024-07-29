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Bayrampaşa'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

Bayrampaşa'daki sebze meyve halindeki kavgada 5 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:12
Bayrampaşa'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

Bayrampaşa'da Nefes Kesen Kavga

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde, yol verme meselesinden kaynaklanan bir tartışma, silahlı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı.

Kavganın Sebebi Yol Verme Tartışması

Dün akşam saatlerinde Kocatepe mahallesindeki halde, iki esnaf arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya yol açtı. Tarafların yakınları da olaya dahil olunca kavga daha da büyüdü.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kavga sırasında bıçak ve silahların kullanıldığı olayda N.Ç.T, A.C.A, M.M.E, O.A ve M.H.A yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis Ekipleri Olay Yerinde İnceleme Yaptı

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanıldığı belirlenen silahlara ulaştı. Kavgaya karıştığı tespit edilen O.Ş, M.Ş, T.Ş ve N.Ş gözaltına alındı.

Çevik Kuvvet Ekipleri Olay Yerinde Bekliyor

Olayın ardından, Çevik Kuvvet polisleri, benzer olayların yaşanmaması için yerde önlem amaçlı olarak beklemeye devam ediyor.

Bayrampaşa'daki Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5...

Bayrampaşa'daki Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Çevik Kuvvet polisleri, önlem amaçlı olarak halde beklemeye devam ediyor.

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