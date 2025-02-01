Bayrampaşa'da Yaya, Cipin Altında Kalmaktan Kurtuldu!

Bayrampaşa'da Korkutan Kaza

Bayrampaşa'da, Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir sürücü kontrolünü kaybettiği cip ile kaldırıma çıktı. Geçtiğimiz akşam saatlerinde yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Cip, İş Yerinin Duvarına Çarptı

Sürücünün kullandığı cip önce yol kenarındaki araca çarptı, ardından kaldırıma çıkarak bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadının, cipin altında kalmaktan son anda kurtulması, izleyenleri dehşete düşürdü.

Yaralanan Olmadı

Şans eseri, bu korkutucu kaza sonucunda yaralanan olmadı. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kazanın ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.