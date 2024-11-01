Bayrampaşa'da Yol Bakım Aracı 8 Araca Çarptı: 3 Yaralı

Bayrampaşa'da Feci Kaza

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait bir yol bakım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 8 araca çarptı.

Kaza Anı ve Olay Yeri

Olay, Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde gerçekleşti. 34 BA 4317 plakalı yol bakım aracı, kontrolsüz bir şekilde seyir halindeki araçlara çarptı ve devrildi. Kazanın ardından, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaralılar ve İlk Müdahale

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tanıkların Açıklamaları

Sürücü Adil Demirel, kazadan yara almadan kurtulurken, "Kontrolden çıkan araç hızla gelip aracıma arkadan çarptıktan sonra devrildi." şeklinde ifade etti.

Görgü tanığı Uğur Arslan ise, yol bakım aracının sürücüsünün yayalara çarpmamak için park halindeki araçlara çarptığını iddia etti.

Çalışmalar Devam Ediyor

Olayın ardından, ekipler hasar gören araçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayrampaşa'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracının 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde İBB'ye ait 34 BA 4317 plakalı yol bakım aracı, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu park ve seyir halindeki 8 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayrampaşa'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracının 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde İBB'ye ait 34 BA 4317 plakalı yol bakım aracı, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu park ve seyir halindeki 8 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.