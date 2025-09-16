Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturmasında 39 Şüpheliye Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili savcılık işlemleri tamamlandı. 45 kişi hakkındaki işlemlerin ardından, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma, savcılık tarafından 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamaları çerçevesinde yürütülüyor. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadeler sonrası 39 şüpheli hakkında tutuklama talebi, 6 şüpheli için ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Tutuklanmaları talep edilen 39 şüphelinin isimleri: 'Hasan Mutlu, Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Bilgehan Yağcı, Özlem Tut, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıaydın, Öztürk Hocaoğlu, Ersin Bilal, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Mustafa Onur Öncü, Abdülkadir Çelik, Halil İbrahim İlter, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Serkan Satılmış, Şener Karaman, Kadri Yetişmiş, Rıdvan Öztürk, Fidan Yetim, Hacı Subaşı, Dilber Sarıtaş, Özkan Kanbay, Tugay Onur Yetişimiş, Reşat Yangel, Orhan Kurtbay, Özer Kurtoğlu, Rıza Çavuşoğlu, Aslan Bulut, Arzu Doyran, Çetin Koç, Deniz Uykan, Emin Sönmez, Yasin Sönmez, Mustafa Sefa Rüzgaroğlu.'

Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı da bulunuyor.