DOLAR
34,98 -0,15%
EURO
36,77 -0,1%
ALTIN
2.985,6 -0,22%
BITCOIN
3.738.127,73 -0,8%

Bayrampaşa'da Yüksekten Düşen İki Kişi Hayatını Kaybetti

Bayrampaşa'da korkulukların kırılması sonucu yüksekten düşen iki kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:20
Bayrampaşa'da Yüksekten Düşen İki Kişi Hayatını Kaybetti

Bayrampaşa'da Trajik Olay: İki Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, yol kenarındaki demir korkulukların kırılması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Büyük İstanbul Otogarı'nın park alanına düşen kişilerden biri olay yerinde, diğeri ise hastanede vefat etti.

Olay, Altıntepsi Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi üzerinde gece saatlerinde gerçekleşti. Uğur B. ile Halil D., yaslandıkları demir korkulukların kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde Uğur B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, Halil D.'nin ise hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaybedilen yaşamlar, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erbilli Kadınların El Emeği Halıları, Turistlerin Gözdesi Oluyor
2
Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Türkiye Adalet Akademisi İçin Güçlendirme Kanun Teklifi TBMM Gündeminde
4
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 10 Filistinli Can Verdi
5
KKTC'den Türkiye'ye Gelen Eşyalara AB Standartlarında Vergi Uygulanacak
6
Suriyeli Yüzücü Muhammed Naim Mısıroğlu, Dubai'de Altın Madalya Kazandı
7
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor