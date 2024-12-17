Bayrampaşa'da Yüksekten Düşen İki Kişi Hayatını Kaybetti

Bayrampaşa'da Trajik Olay: İki Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, yol kenarındaki demir korkulukların kırılması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Büyük İstanbul Otogarı'nın park alanına düşen kişilerden biri olay yerinde, diğeri ise hastanede vefat etti.

Olay, Altıntepsi Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi üzerinde gece saatlerinde gerçekleşti. Uğur B. ile Halil D., yaslandıkları demir korkulukların kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde Uğur B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, Halil D.'nin ise hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaybedilen yaşamlar, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini gözler önüne seriyor.