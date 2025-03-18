Bayrampaşa Yeşil Çimen Camisi'nde Coşkulu Çocuk Şenliği Düzenlendi

Bayrampaşa Yeşil Çimen Camisi'nde düzenlenen çocuk şenliğinde Hacivat-Karagöz gösterisi ve ikramlarla dolu bir gün yaşandı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 00:55
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 01:04
Bayrampaşa Yeşil Çimen Camisi'nde Coşkulu Çocuk Şenliği Düzenlendi

Coşku Dolu Bir Gün

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi'nin organizasyonu ile Bayrampaşa Yeşil Çimen Camisi'nde unutulmaz bir çocuk şenliği gerçekleştirildi.

Teravih namazının ardından başlayan etkinlikte, çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi düzenlendi ve katılanlara hediyeler dağıtıldı. Pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramlar da çocukların yüzünü güldürdü.

Aileler, çocuklarıyla birlikte bu eğlenceli etkinlikleri takip ederek programın keyfini çıkardılar. Türkiye Diyanet Vakfı İl Şube Yöneticisi Mehmet Fatih Sönmez, bu sene mobil ikram araçları ile farklı ilçelerde iftarlık dağıtımına başladıklarını belirtti. Sönmez, "Bugün burada Bayrampaşa’da olduğumuz için mutluyuz. Her hafta bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz; önümüzdeki hafta Üsküdar'da olacağız," dedi.

Çocuklarla Cami Buluşmaları

Yeşil Çimen Camisi'nde görevli Ebubekir Babacan, bu tür programların düzenlenmesinin önemine dikkat çekti. Babacan, "Çocuklarımızı camiye alıştırmak ve kültürel değerlerimizi aşılamak adına bu buluşmaları düzenliyoruz. 'Camide hayat' diyoruz ve herkesi bekliyoruz," diye ekledi.

Çocukların Gözünden Etkinlik

Şenliğe katılan 13 yaşındaki Yusuf Ensar Ersin, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her zaman olsun isteriz. Sosyal aktivite için çok önemli bir şey. Hacivat ve Karagöz gösterisi de çok eğlenceliydi,” ifadelerini kullandı. Babası Yasin Ersin ise bu tür etkinliklerin çocukların cami ile bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

12 yaşındaki Emir Bakırcı, "Çok eğleniyoruz, eskiden böyle şeyler olmuyordu. Ramazan boyunca buradayım," derken, 9 yaşındaki Hasan Ensar Göçbay ise ilk defa katıldığı etkinlikte çok eğlendiğini belirtti.

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi koordinesinde, Bayrampaşa Yeşil Çimen...

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi koordinesinde, Bayrampaşa Yeşil Çimen Camisi'nde çocuk şenliği düzenlendi. Camide teravih namazının kılınmasının ardından çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Hacivat-Karagöz gösterisini izleyen çocuklara hediyeler verildi, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi koordinesinde, Bayrampaşa Yeşil Çimen...

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi koordinesinde, Bayrampaşa Yeşil Çimen Camisi'nde çocuk şenliği düzenlendi. Camide teravih namazının kılınmasının ardından çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Hacivat-Karagöz gösterisini izleyen çocuklara hediyeler verildi, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

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