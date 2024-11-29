BBDSO, Romain Leleu ile Müzikseverlere Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta gerçekleştirdiği konserinde ünlü trompet sanatçısı Romain Leleu'yi konuk etti. Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) sanatseverlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Konser, ünlü şef Joonas Pıtkanen yönetiminde gerçekleşti. İkinci yarıda sahne alan solist Romain Leleu, dinleyicilere “Senfoni No: 6”, “Trompet Konçertosu” ve “Poloveç Dansları” gibi önemli eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda, hem şef Pıtkanen hem de solist Leleu, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı. Bu etkinlik, Bursa’daki müzikseverler için unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen periyodik konserinde trompet sanatçısı Romain Leleu'yi konuk etti.