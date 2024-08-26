BBP Başkanı Destici'den CHP'li Özkan'a Sert Cevap

BBP Genel Başkanı Destici'den Sert Tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği ifadeleri şiddetle kınadı.

Edepsizlik ve Hakaret Kabul Edilemez

Destici, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına edepsizce hakaret edilmesini ve küfre dilinmesini, 'siyasi bir eleştiri' olarak değerlendiremeyiz. Bu çirkin dilin sahibini kınıyorum" dedi.

Siyasi Diyalog ve Provokatörler

Partiler arasındaki sağlıklı diyalogun ne denli önemli olduğunu vurgulayan Destici, "Türk siyasi tarihinde krizler yaratmak üzere görevlendirilmiş pek çok profesyonel provokatör var. Yine aynı durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kamu Düzeninin Korunması Öncelik

Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere, kamu düzenini korumakla yükümlü kurumların bu noktada etkili bir şekilde görevlerini yerine getirmelerini umduğunu belirtti.