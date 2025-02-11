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BBP'den Filistin Mesajı: İslam Alemi Gazzeli Kardeşlerinin Yanında Olmalı

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Batman'da yaptığı konuşmada, İslam alemini Filistinli kardeşlerin yanında olmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:14
BBP'den Filistin Mesajı: İslam Alemi Gazzeli Kardeşlerinin Yanında Olmalı

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Batman'da Partililerle Buluştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına karşı önemli bir çağrıda bulundu. Batman'daki parti binasında düzenlenen toplantıda Bulut, "İslam alemini, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya davet ediyoruz" dedi.

Kongre Hazırlıkları ve Teşkilat Çalışmaları

Bulut, burada partisinin kongrelerine hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verirken, teşkilat ve taşra ziyaretlerini artıracaklarını ifade etti. Gündeme dair yaptığı açıklamada, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti.

Bulut, "Gazze'de çocukların, kadınların, yaşlıların katledildiğini, ambulanslara, okullara, hastanelere saldırılar gerçekleştirildiğini anımsatırken, Trump'ın bu bölgedeki boşaltma talebini de eleştirdi. Trump'ın 'Gazze boşaltılmalı, Gazzeliler civar ülkelere yerleştirilmelidir.' sözlerini hatırlatan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Buradan Filistinli kardeşlerimizi dualarımızla destekleyelim.'"

Ekonomik Sıkıntılara Dikkat Çekildi

Bunun yanı sıra asgari ücret ve emekli aylıkları konusuna da değinen Bulut, emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşadığı sıkıntılar için çözüm önerileri sunacaklarını belirtti. Diğer siyasi partilere tarih ve dış politika konusundaki onurlu duruşlarına dikkat çeken Bulut, ekonomik sorunlar için de yol gösterici bir yaklaşım sergilemek istediklerini vurguladı.

Bulut'a ziyaretinde MKYK üyeleri Recep Er ve Mesut Nur ile BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran ve Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan eşlik etti.

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