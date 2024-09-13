BBP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ Diyarbakır'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Diyarbakır'da Bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ, beraberindeki heyetle birlikte Diyarbakır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Narin Güran'ın Kabrini Ziyaret Etti

Boztuğ, ilk olarak kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Burada dua eden Boztuğ, mezara gül bırakarak Narin'e olan saygısını gösterdi.

Vali Ziyareti ve Diyarbakır Anneleriyle Buluşma

Boztuğ, ayrıca Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret ederek çeşitli konular üzerinde görüştü. Ziyaretin ardından Boztuğ ve partililer, dağa kaçırılan çocuklar için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi.

Boztuğ'dan Açıklama

Mezarlıkta gazetecilere konuşan Boztuğ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin talimatıyla Narin'in kabrini ziyaret ettiklerini belirtti. "Parti olarak Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde mağduriyete uğrayan masum, mazlum, mağdur bir yavrumuzun başına gelen bu olayı yüreğimizde hissettik," diyen Boztuğ, insanlık dışı olayların bir daha yaşanmaması için dua ettiklerini vurguladı.

İyilik ve Kötülük Üzerine Sözler

Mevlana'nın sözlerine atıfta bulunan Boztuğ, "İyi insan veya kötü insan yoktur. İnsan vardır, aynı insanın içinde hem iyilik, hem de kötülük vardır," şeklinde ifade etti. Boztuğ, Türk milletinin zenginliklerinin farklılıklar olduğunu belirterek, "Bizler 85 milyon Türk milleti olarak büyük Türkiye kiliminin desenleriyiz. Bu kilimin içerisindeki farklılıklarımız bizim zenginliklerimizdir," dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu. Boztuğ, eşi Yüksel Boztuğ, BBP MKYK üyesi Recep Er, çevre illerin il başkanları ve partililerle, kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti, dua etti ve mezara gül bıraktı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu. Boztuğ, eşi Yüksel Boztuğ, BBP MKYK üyesi Recep Er, çevre illerin il başkanları ve partililerle, kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti, dua etti ve mezara gül bıraktı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu. Boztuğ, eşi Yüksel Boztuğ, BBP MKYK üyesi Recep Er, çevre illerin il başkanları ve partililerle, kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti, dua etti ve mezara gül bıraktı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu. Boztuğ, eşi Yüksel Boztuğ, BBP MKYK üyesi Recep Er, çevre illerin il başkanları ve partililerle, kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti, dua etti ve mezara gül bıraktı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu. Boztuğ, eşi Yüksel Boztuğ, BBP MKYK üyesi Recep Er, çevre illerin il başkanları ve partililerle, kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti, dua etti ve mezara gül bıraktı.