BBP Genel Başkan Yardımcısı Eren: İdam Cezası Talebimizi Yeniledi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Eren, Kars'ta İdam Cezası Talebini Açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Kars'ta yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan çocuk istismarları ve terör saldırılarına atıfta bulunarak idam cezası talebini yineledi.

"Narin ve Sıla İçin İdam İstiyoruz"

Eren, "Bir aydır Narin kızımızı ve Sıla bebeğimizi hep birlikte gördük. Bu tür cani insanlar için idam istiyoruz," dedi. BBP'nin her zaman vatan meselesine öncelik verdiğini belirten Eren, partinin Doğu ve Güneydoğu ziyaretleri çerçevesinde Kars'a geldiklerini ifade etti.

Teröristlerin Cezalandırılması Gerekiyor

Eren, açıklamasında, "Mücadelemiz sadece çocuklar için değil, vatan için canını feda eden Mehmetçiklerimiz, polislerimiz ve öğretmenlerimiz için de. İdamın gelmesi için tüm gayretimizi göstereceğiz," diye konuştu.

Toplantıda, BBP Kars İl Başkanı Tuncay Ertem ve diğer partililerin de katıldığını belirten Eren, daha sonra Kars Valisi Ziya Polat ile Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'i ziyaret etti.