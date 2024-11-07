BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu

BBP Genel Başkan Yardımcısı'nın Afyonkarahisar Ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Güney, il başkanlığında yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek, "İsrail'in vahşetine sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Hukuksuzluğa Karşı Duracaklarını Vurguladı

Güney, hukuksuzluğa rıza göstermeyeceklerini belirtti. "Gücümüz ne kadarına yetiyorsa o kadar kardeşlerimize destek olacağız. Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun korkmayan, korkutulamayan dava arkadaşları olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca, saldırılarda hayatını kaybedenler için de rahmet diledi: "İsrail'in soykırımcı yönetiminin saldırılarında hayatını kaybeden yavrulara, kadınlara, yaşlılara, velhasıl on binlerce kardeşimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum."

Diğer Ziyaretler

Fehmi Güney, Afyonkarahisar'daki programı çerçevesinde Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret ederek önemli görüşmelerde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney (sağda), Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu. Güney, partisinin il başkanlığını ziyaret ederek konuşma yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney (sağda), Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu. Güney, partisinin il başkanlığını ziyaret ederek konuşma yaptı.