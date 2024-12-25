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BBP Genel Başkanı Destici: Asgari Ücret Artışı Yüzde 50 Olmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin 2024'te enflasyon göz önünde bulundurularak yüzde 50 artırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:55
BBP Genel Başkanı Destici: Asgari Ücret Artışı Yüzde 50 Olmalı

BBP Genel Başkanı Destici'den Asgari Ücret Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında asgari ücretin 2024'te enflasyon oranı göz önünde bulundurularak%50 artırılması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, net asgari ücretin 25 bin lira'nın üzerine çıkarılmasını önerdi.

İş Kazalarının Önlenmesine Vurgu

Destici, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Balıkesir'de bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamaya ve Kazakistan'da düşen uçağa ilişkin hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

İş Güvenliğinde Hızlı ve Net Adımlar Atılmalı

Patlama olayının ardından, devletin ve hükümetin ihmali bulunanları ortaya çıkararak cezalandırması gerektiğine dikkat çeken Destici, ülke genelinde iş güvenliği ile ilgili hızlı ve etkili önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Asgari Ücretteki Artış Yetersiz

Dün açıklanan asgari ücret artışını eleştiren Destici, kasım sonu yıllık enflasyonun %47 olduğu, kiralara %60, tüm vergi, resim ve harçlara ise %43,93 oranında zam yapıldığı bir dönemde, asgari ücretin yalnızca %30 artırılmasının 'hakkaniyetsiz' ve 'adaletsiz' olduğunu belirtti.

Kirada Oturan Çalışanlar Zorlanıyor

Ayrıca kirada oturan asgari ücretli çalışanların yaşam mücadelesinin zorlaştığını vurgulayan Destici, "Bu karar düzeltilerek asgari ücret artışı yapılarak, 2024'teki enflasyon da göz önüne alınmalıdır," dedi.

Emeklilerin Durumu da İhmal Ediliyor

Emekli maaşlarının da benzer sorunlar yaşadığını belirten Destici, kök maaş kavramının mevcut hayat koşullarını karşılamadığını ve emeklilerin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

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