BBP Genel Başkanı Destici: 'Darbecilerin Cunta Anayasasından Kurtulmalıyız'

BBP Genel Başkanı Destici, Sivil ve Demokratik Anayasa Çağrısı Yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Karadeniz Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Destici, anayasada köklü değişiklikler yapılması gerektiğine ve Türkiye’nin darbecilerin yaptığı cunta anayasasından kurtulması gerektiğine vurgu yaptı.

Aile Yapısını Korumak İçin Çalışmalara Devam

Bir otelde düzenlenen çalıştayda, aile yapısını bozan olaylar ve toplumda artan şiddetle ilgili yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Destici yaptığı konuşmada, sivil ve demokratik bir anayasadan yana olduklarını ifade etti ve, "Biz hep sivil, demokratik bir anayasadan yanayız. Türkiye'nin behemehal, ivedilikle bu darbecilerin yaptığı cunta anayasasından kurtulması gerektiğini düşündük" dedi.

Toplumsal Değerler Üzerinde Durdu

Destici, yeni anayasa taleplerini dile getirirken, toplumu bölecek, etnik kökenleri ayıracak maddelere kapılarının kapalı olduğunun altını çizdi. "Yeni anayasaya 'evet' diyoruz, ama bu milletin inancına ve kültürüne aykırı maddeler içeren bir anayasaya kesinlikle hayır diyoruz" şeklinde konuştu.

Aile, Devletin Temel Taşıdır

Destici, aile değerlerinin korunması gerektiğine ve aile yapısının kutsallığına dikkat çekti. "Aile yoksa devlet de yok. Aile yoksa ülke de yok. Aile yoksa millet de yok. Onun için bizim için aile kutsaldır ve asla aileden vazgeçmeyiz" ifadelerini kullandı.

Şehitleri Unutmadı

Partisinin Araklı İlçe Teşkilatı'nın açılışına katılan Destici, ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın kabrini ziyaret etti ve ailesiyle bir araya gelerek destek oldu.