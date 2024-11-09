BBP Genel Başkanı Destici'den 10 Kasım Mesajı: Atatürk'ü Anma Günü'nde Vurgular

BBP Genel Başkanı Destici'den Anma Günü Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk Tarihinde Silinmez İz

Destici, mesajında Atatürk'ün Türk tarihine iki büyük ve silinmez iz bıraktığını, bunlardan birincisinin Kurtuluş Savaşı, diğerinin ise Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın komutanlığında kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın, Malazgirt Zaferi gibi Türk tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Hür ve Bağımsız Yaşam Teminatı

Destici, milletin bugün hür ve bağımsız olarak yaşamasının, geleceğe umut ve güvenle bakmasının en büyük teminatının, Anayasa'da yer alan “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.” hükmü olduğunu belirtti. Bu bağlamda, tüm vatandaşların eşit haklardan yararlanmasının önemine dikkat çekti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Destici, mesajında ayrıca şu sözlere yer verdi: “Kurtuluş Savaşı'na ve Türkiye'ye düşman olanların; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya, ülkemizi parçalamaya çalışanların, aynı hainleri bayraklaştırmaya çalıştıkları günlerde, milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne, Cumhuriyet'imize, kardeşliğimize ve istikbalimize sahip çıkacağımız kararlılığıyla; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'imizin kuruluşuna kanlarıyla hayat veren şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.”