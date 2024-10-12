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BBP Genel Başkanı Destici'den Adalet Vurgusu

Mustafa Destici, infaz sisteminin değişmesi gerektiğini ve idam cezasının yeniden getirilmesini savundu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:06
BBP Genel Başkanı Destici'den Adalet Vurgusu

BBP Genel Başkanı Destici, Basın Toplantısı Düzenledi

BBP (Büyük Birlik Partisi) Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında, kısa infaz süreleri ve şartlı tahliyelerin, suç mağdurlarının adalet duygusunu sarstığını belirtti. Destici, “Tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka geri getirilmelidir.” dedi.

İsrail'in Saldırılarına Dikkat Çekti

Destici, toplantıda ayrıca, İsrail'in Gazze ve Beyrut'a yönelik saldırılarını eleştirerek, bu olayların insanlık için bir faciaya dönüştüğünü ifade etti. Türkiye'nin mazlum ve haklının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Tahliyesiz Müebbet ve İdam Cezası

“Adalet sistemimizdeki iyileştirme gereklidir.” diyen Destici, yürürlükteki infaz sisteminin hızlı bir şekilde değiştirilmesi gerektiğini savundu. Ağır suçlara uygulanan kısa infaz süreleri ve şartlı tahliyelerin, hem suç mağdurlarını hem de toplumu olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Türkiye'deki Sosyal Medya Mecraları Üzerine Gündem Değişiklikleri

Destici, bazı sosyal medya platformlarının ve özellikle Discord gibi uygulamaların kötüye kullanımının önlenmesi gerektiğini belirtti. Bu platformların, suç işlenmesine zemin hazırladığını dile getiren Destici, gerekli denetimlerin artırılması gerektiğini ifade etti. “Eğer kendilerini düzeltmezlerse, yasaklamalar kaçınılmaz olacaktır.” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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