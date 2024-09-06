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BBP Genel Başkanı Destici'den Eygi'nin Ölümüne Sert Tepki

Destici, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 21:17
BBP Genel Başkanı Destici'den Eygi'nin Ölümüne Sert Tepki

Destici'den Öncelikle Rahmet Mesajı

Çocukların ve savunmasız insanların katledilmesine karşı durmak için önemli bir çağrı yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine sert tepki gösterdi.

Filistinli Kardeşlere Destek

Destici, yazısında şunları ifade etti:

"Filistin Batı Şeria'da Nablus yakınlarındaki Beyta kasabasında Yahudi yerleşimlerinin genişlemesine karşı düzenlenen bir protesto sırasında, terörist İsrail'in yaptığı kanlı müdahalede hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’ye Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı saldırıda ve diğer saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizi de rahmetle yad ediyorum."

Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Destici, ayrıca, "Soykırımcı katil Netanyahu ve yönetimini lanetliyorum," ifadelerini de sözlerine ekleyerek, İsrail'in eylemlerine karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

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