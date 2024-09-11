BBP Genel Başkanı Destici'den İdam Cezaçağı Çağrısı

Destici'den İki Suç İçin İdam Çağrısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini vurguladı. Destici, "İki suç için idam cezası mutlaka ama mutlaka getirilmelidir. Birincisi, 8 yaşındaki Narin Güran'ı katleden sapıklar için. İkincisi de, şehitlerimizin katilleri için idam cezası uygulanmalıdır," dedi.

Şehitleri Unutmadı

Destici, PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarda şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar ve diğer şehitleri rahmetle anarak, her bir şehit haberinin kendilerini derinden sarsıldığını belirtti.

Terörle Mücadelede Topyekun Yaklaşım

Destici, terör eylemlerinin yalnızca Türkiye'nin iç sorunlarından kaynaklanmadığını ifade ederek, "Teröre karşı topyekun mücadele edilmelidir. İran'ın kuzeybatısında ve Türkiye'nin güneydoğusunda bir terör devleti kurulmak isteniyor, buna asla izin veremeyiz," şeklinde konuştu.

Cezaların Yetersizliği Eleştirildi

Diyarbakır'daki üzücü olayla ilgili yorumda bulunan Destici, "Narin kızımıza kötülük yapanların en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Bugünkü cezalar kesinlikle yeterli değil. İdam cezasının tekrar gündeme gelmesi elzemdir," dedi.

Destici, Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte idam meselesinin ayrı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Suçların caydırıcılığını artırmak için bu adım atılmalıdır," ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.