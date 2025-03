BBP Genel Başkanı Destici'den Ramazan Bayramı Mesajı: Huzur ve Barış Dileği

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajında kutlama mesajını paylaştı. Destici, "Bayramın başta ülkemiz olmak üzere Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Türkmeneli'ne, yeryüzündeki tüm Türk ve İslam coğrafyalarına huzur, barış ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum, Ramazan Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Bayram mesjında, geçen Ramazan ayının savaşlar, zulümler ve ekonomik krizlerin gölgesinde geçtiğini dile getiren Destici, "Dünya genelinde birçok noktada zalimlerin zulmünün sürdüğünü" belirtti. Destici, "Biz elbette ki, yeryüzündeki her Türk'ün, her Müslümanın bir kötülükle karşı karşıya kaldığında yanında olmayı canı gönülden arzu ediyoruz. Hem, Büyük Birlik Partisi olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her kötülüğün, her zulmün karşısındayız" ifadelerini kullandı.

BBP olarak Ramazan ayında Balkanlar başta olmak üzere Kerkük, Türkmeneli ve deprem bölgesindeki illerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini vurgulayan Destici, son olarak Bursa'da şehit aileleriyle buluştuklarını kaydetti. "Şehitlerimiz bizim baş tacımızdır. Şehit aileleri de onların bize emanetidir. Onları asla mahcup etmedik ve asla mahcup etmeyeceğiz" diyen Destici, fikirlerinden taviz vermeden yoluna devam edeceğini aktardı.

Destici, bayram vesilesiyle Müslüman Türk milletinin ve yeryüzündeki tüm Müslüman kardeşlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın huzur, barış ve mutluluk getirmesini bir kez daha yineledi.