DOLAR
34,65 -0,01%
EURO
36,46 -0,19%
ALTIN
2.949,69 -0,66%
BITCOIN
3.237.081,71 -2,1%

BBP Genel Başkanı Destici'den Terörle Mücadele Vurgusu

Mustafa Destici, terörizmle mücadelenin önemine değinerek yapısal reformlar önerdi. Hedef, Türkiye'nin kendine yeterli bir yapıya kavuşması.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:29
BBP Genel Başkanı Destici'den Terörle Mücadele Vurgusu

BBP Genel Başkanı Destici, Terörle Mücadeleye Dikkat Çekti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele konusuna özel bir vurgu yaptı. 'Biz aynı yılanlarla aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz.' diyerek, kararlılık mesajı verdi.

Türkiye İçin Stratejik Hedefler

Destici, Türkiye'nin gıdada, ilaçta, savunma sanayisinde ve enerjide kendine yeter duruma gelmesinin önemine dikkat çekti. Tarımda yeniden bir üretim planlaması yapılmasını ve Hazine’ye ait tarım arazilerinin üretime dahil edilmesi için bir program uygulanmasını önerdi.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerle işbirliği içinde yerli ilaç üretimi programı hayata geçirilmesi gerektiğini belirtirken, savunma sanayisi ve yenilenebilir enerji yatırımlarındaki büyümenin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Terörle Müzakere Yok, Mücadele Var

Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına dair bir soruya yanıt vererek, 'Ne var bugün, terör örgütü, neyle mücadele ediyoruz karşımızda. Belediyelerde, Meclis’te, basında terör uzantıları var. 'Terörle ve teröristle müzakere değil, mücadele' diyoruz.' ifadesini kullandı.

Yurttaki dağlarda ve ovalarda terörist kalmadığını ifade eden Destici, 'Mücadeleye aralıksız devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.' açıklamasında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teğmenlere Disiplin Uyarısı: "Kahramanlaştırmak Ne Anlama Geliyor?"
2
Mahmut Arıkan Saadet Partisi Genel Başkanlığına Mazbatasını Aldı
3
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Adana'da 'Bağımsızlık Seferberliği' Kampanyasını Tanıttı
4
Türk Hava Yolları, Ohri Uçuşlarına Başlıyor
5
Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuksuz Sanıkların Savunmaları Alındı
6
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, ABD'de Türk Sağlık Sistemini Anlattı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'nin Sorumsuz Yöneticilerine Göz Yummayacağız'

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı