BBP Genel Başkanı Destici'den Terörle Mücadele Vurgusu

BBP Genel Başkanı Destici, Terörle Mücadeleye Dikkat Çekti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele konusuna özel bir vurgu yaptı. 'Biz aynı yılanlarla aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz.' diyerek, kararlılık mesajı verdi.

Türkiye İçin Stratejik Hedefler

Destici, Türkiye'nin gıdada, ilaçta, savunma sanayisinde ve enerjide kendine yeter duruma gelmesinin önemine dikkat çekti. Tarımda yeniden bir üretim planlaması yapılmasını ve Hazine’ye ait tarım arazilerinin üretime dahil edilmesi için bir program uygulanmasını önerdi.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerle işbirliği içinde yerli ilaç üretimi programı hayata geçirilmesi gerektiğini belirtirken, savunma sanayisi ve yenilenebilir enerji yatırımlarındaki büyümenin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Terörle Müzakere Yok, Mücadele Var

Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına dair bir soruya yanıt vererek, 'Ne var bugün, terör örgütü, neyle mücadele ediyoruz karşımızda. Belediyelerde, Meclis’te, basında terör uzantıları var. 'Terörle ve teröristle müzakere değil, mücadele' diyoruz.' ifadesini kullandı.

Yurttaki dağlarda ve ovalarda terörist kalmadığını ifade eden Destici, 'Mücadeleye aralıksız devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.' açıklamasında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.