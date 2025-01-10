BBP Genel Başkanı Destici'den Terörle Mücadelede Kesin Mesajlar

BBP Genel Başkanı Destici'den Terörle Mücadelede Dikkat Çeken Açıklamalar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti. Bu ziyarette, Türkiye'nin terörle mücadele politikalarına dair önemli mesajlar verdi. Destici, "Cumhur İttifakı partilerimizin niyetinden, vatanseverliğinden, milletperverliğinden şüphe duymuyorum. Türkiye'nin, Türk milletinin hayrına işler yapmak istediklerini biliyorum," dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te basın mensuplarıyla bir araya gelen Destici, gazetecileri tebrik etti ve sorunlarına dikkat çekti. Medya sektöründeki çalışanların büyük bir kısmının şartlarının yetersiz olduğunu vurgulayarak, bu durumun düzelmesini istedi.

Terörle Müzakere Olmaz, Mücadele Olmalı

Parlamento muhabirlerinin sorduğu soruları yanıtlarken terörle müzakere konusunda net bir tutum sergileyen Destici, "İlkesel olarak bir şey söylüyorum; terörle müzakere olmaz, mücadele olur. Silahlar bırakılır, ondan sonra konuşulabilir. Ama elinde silah olan bir terör grubuyla müzakere etmenin yanlış olduğunu düşünüyorum" dedi.

Meclis çatısı altında bir çözüm arayışında destekleyip desteklemeyecekleri sorusuna da yanıt veren Destici, "Biz, elinde silah olan bir grupla, terör örgütüyle müzakere edilmesini doğru bulmuyoruz. O zaman 'doğal haklar'dan, 'demokratik dönüşüm'den ne kastediliyor? Bunların hepsi burada bir müzakere olduğunu gösteriyor," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Emperyalist Güçlere Dikkat!

Destici, terörün yönetimindeki emperyalist güçlerle ilgili olarak da, "Ben, terör örgütüne, onların siyasi uzantılarına güvenmiyorum. Daha da çok, başta ABD olmak üzere emperyalist güçlere güvenmiyorum. Güvenmememin haklı sebepleri de ortaya çıktı," ifadelerini kullandı.

Destici, son olarak, DEM Eş Başkanının Gazze örneğini vererek yaptığı tehdidin ve Kandil'den gelen açıklamaların, kendilerinin haklılığını nasıl ortaya çıkardığını vurguladı.