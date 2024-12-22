BBP Genel Başkanı Destici'den Yeni Anayasa ve Suriye Açıklamaları

BBP Genel Başkanı Destici'den Yeni Anayasa Vurgusu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Karadeniz Çalıştayı'nın kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. Destici, BBP'nin hazırladığı yeni anayasa taslağını gözden geçirip son halini verecek bir akademik kurul oluşturulmasına karar verdiklerini açıkladı.

Hayatını Kaybedenlere Rahmet Diledi

Destici, konuşmasında geçtiğimiz gün Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan ve Muğla'da düşen ambulans helikopterde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi. Tarihimizin önemli acı olaylarından biri olarak Sarıkamış hadisesine de yer veren Destici, şehitleri minnetle andı.

Suriye Konusunda Kararlılık Mesajı

Destici, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. "Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine asla müsaade edemeyiz" diyen Destici, Türkiye'nin bu konuda kararlı bir duruş sergileyeceğini belirtti. "Bunu asla kabul edemez ve buna rıza göstermeyiz" şeklinde konuşan Destici, yeni bir çözüm sürecine de karşı olduklarını ifade etti.

Ekonomi ve Sığınmacıların Geri Dönüşü

Çalıştay süresince ekonomiyi de değerlendirdiklerini dile getiren Destici, Sığınmacıların ülkelerine dönüşü için Suriye'nin iç barışı ve toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Destici, Suriye'de istikrar muhafaza edildiği sürece sığınmacıların hızlı bir şekilde ülkelerine döneceklerini ifade etti.

Tehditler ve İlişkiler

Destici, ABD'nin PKK, PYD ve YPG'ye desteğinin devam edebileceği yönündeki görüşlere dikkat çekerek, buna karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının Türkiye için büyük bir tehdit olduğunu söyleyerek, iki ülkenin de Türkiye'ye karşı olumsuz bir tavır içinde olduğunu belirtti.

Destici, "Bizim için çok açık ve net olan bir durum var; Türk milletine karşı hiçbir güçte tasarruf hakkına sahip olamaz" ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), bir otelde düzenlenen BBP Karadeniz Çalıştayı'nın kapanış programında konuşma yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), bir otelde düzenlenen BBP Karadeniz Çalıştayı'nın kapanış programında konuşma yaptı.