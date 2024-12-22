DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.365.025,85 1,8%

BBP Genel Başkanı Destici'den Yeni Anayasa ve Suriye Açıklamaları

BBP Genel Başkanı Destici, yeni anayasa taslağı oluşturulacağını ve Suriye ile sığınmacı politikalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:27
BBP Genel Başkanı Destici'den Yeni Anayasa ve Suriye Açıklamaları

BBP Genel Başkanı Destici'den Yeni Anayasa Vurgusu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Karadeniz Çalıştayı'nın kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. Destici, BBP'nin hazırladığı yeni anayasa taslağını gözden geçirip son halini verecek bir akademik kurul oluşturulmasına karar verdiklerini açıkladı.

Hayatını Kaybedenlere Rahmet Diledi

Destici, konuşmasında geçtiğimiz gün Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan ve Muğla'da düşen ambulans helikopterde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi. Tarihimizin önemli acı olaylarından biri olarak Sarıkamış hadisesine de yer veren Destici, şehitleri minnetle andı.

Suriye Konusunda Kararlılık Mesajı

Destici, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. "Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine asla müsaade edemeyiz" diyen Destici, Türkiye'nin bu konuda kararlı bir duruş sergileyeceğini belirtti. "Bunu asla kabul edemez ve buna rıza göstermeyiz" şeklinde konuşan Destici, yeni bir çözüm sürecine de karşı olduklarını ifade etti.

Ekonomi ve Sığınmacıların Geri Dönüşü

Çalıştay süresince ekonomiyi de değerlendirdiklerini dile getiren Destici, Sığınmacıların ülkelerine dönüşü için Suriye'nin iç barışı ve toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Destici, Suriye'de istikrar muhafaza edildiği sürece sığınmacıların hızlı bir şekilde ülkelerine döneceklerini ifade etti.

Tehditler ve İlişkiler

Destici, ABD'nin PKK, PYD ve YPG'ye desteğinin devam edebileceği yönündeki görüşlere dikkat çekerek, buna karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının Türkiye için büyük bir tehdit olduğunu söyleyerek, iki ülkenin de Türkiye'ye karşı olumsuz bir tavır içinde olduğunu belirtti.

Destici, "Bizim için çok açık ve net olan bir durum var; Türk milletine karşı hiçbir güçte tasarruf hakkına sahip olamaz" ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), bir otelde düzenlenen BBP...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), bir otelde düzenlenen BBP Karadeniz Çalıştayı'nın kapanış programında konuşma yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), bir otelde düzenlenen BBP...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), bir otelde düzenlenen BBP Karadeniz Çalıştayı'nın kapanış programında konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail, Alıkoyduğu 7 Lübnanlıyı Serbest Bıraktı
2
Kabaktepe, İstanbul İl Başkanlığına Aday Olmayacağını Duyurdu
3
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki Yeni Yönetimle Güçlü Destek Vurgusu Yaptı
4
Ankara'da Hafriyat Kamyonu Kontrolden Çıktı: 11 Araca Çarptı
5
Yemen'de Husiler, ABD F-18 Savaş Uçağını Düşürdüklerini Duyurdu
6
Beşiktaş'ta Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
7
Gantz, Netanyahu’yu Esir Takası Müzakerelerini Sabote Etmekle Suçladı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı