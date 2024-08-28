BBP Genel Başkanı Destici, Dışişleri Bakanı Fidan ile Görüştü

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Görüşmesi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Bu önemli görüşmenin detayları, BBP tarafından yapılan resmi açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Görüşmenin Ana Temaları

Görüşmede, Filistin, Türk dünyası ile Irak'ta gerçekleştirilen anlaşmalara dair güncel gelişmeler ve Avrupa Birliği ile olan ilişkiler üzerinde duruldu.

Destici, bu ziyareti sırasında partisinin başkanlık divanı üyeleriyle birlikte hareket etti. Ziyaretin, iki taraf arasındaki işbirliği ve iletişimi güçlendirmesi bekleniyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı (sağda) ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı (sağda) ziyaret etti.