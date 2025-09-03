DOLAR
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de Özmen'in Anne Cenazesine Katıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 83 yaşındaki Sevim Özmen'in cenaze törenine katıldı ve tabuta omuz verdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:13
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Doğray Mahallesi'ne gelerek 83 yaşındaki Sevim Özmen'in cenaze törenine katıldı.

Cenaze, öğle namazı sonrası Doğray Mahallesi Camisi'nden alınarak aynı mahalledeki mezarlığa getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Tören sırasında BBP Genel Başkanı Destici, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen ile birlikte tabuta omuz verdi. Sevim Özmen, Doğray Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, merhumenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri Hakan Ayantaş, Arif Özdemir ve Ahmet Ulupınar, BBP İl Başkanı Taha Baksan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

