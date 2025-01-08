BBP Genel Başkanı Destici, Kırşehir'de Cenaze Törenine Katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Özbağ Belediye Başkanı İsmail Çanakçı'nın vefat eden babası Yunus Çanakçı'nın cenaze törenine katıldı.

Özbağ Helvacılar Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Destici, Başkan Çanakçı ve ailesine taziyelerini iletti. Yunus Çanakçı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Helvacılar Mahalle Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze töreninin ardından Vali Vekili Ismail Çetinkaya ile görüşen Destici, sonrasında Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu da ziyaret etti. Destici, belediyede yaptığı açıklamada, Başkan Ekicioğlu'na Özbağ ve Mucur belediyeleriyle uyumlu şekilde çalışmalarına ve verdikleri desteklere teşekkür etti.

Kırşehir'in Anadolu'daki en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu aktaran Destici, bu coğrafyada Yunus Emre, Ahi Evran ve Neşet Ertaş gibi önemli değerlerle anıldığını belirtti. Konuşmasında, "Bugün gündemimiz, hayat pahalılığı ve bunun en önemli sebeplerinden biri fırsatçılık. Ahilik kültürü buna izin vermiyordu. Esnaf, üretici hakkı neyse alıyordu, onun ötesine geçmiyordu. Tüketiciyi, vatandaşı düşünüyordu. Harama asla el uzatmıyordu," dedi.

Destici, Ahilik kültürüne geçmişten daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Bugün gelinen noktada sadece ülkemizde değil, dünyada da bir yozlaşma, maneviyattan, ahlaktan ve kimlikten kopuş yaşanıyor. Bu değerlerin yaşatılması son derece kıymetli ve değerlidir," ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sol 2), partisinin Özbağ Belediye Başkanı İsmail Çanakçı'nın vefat eden babası Yunus Çanakçı'nın cenaze törenine katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sol 2), partisinin Özbağ Belediye Başkanı İsmail Çanakçı'nın vefat eden babası Yunus Çanakçı'nın cenaze törenine katıldı.