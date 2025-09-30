BBP Genel Başkanı Destici KKTC'de: Lefkoşa Büyükelçiliği ziyareti ve YDP'nin 9. yılı

BBP Genel Başkanı Destici KKTC'de: Lefkoşa Büyükelçiliği ziyareti ve YDP'nin 9. kuruluş yıl dönümü

Temaslar ve program detayları

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli temaslarda bulundu. Akşam saatlerinde Lefkoşa'ya uçakla gelen Destici, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Ali Murat Başçeri ile görüştü.

Görüşmenin ardından Destici ve beraberindeki heyet, Girne kentinde bir otelde düzenlenen Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) 9. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı. Etkinlikte katılımcılara selamlama konuşması yapan Destici, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile birlikte yıl dönümü pastasını kesti.

Destici, ayrıca KKTC'de yayın yapan Ada TV'de bir programa katıldı. Haberde, Destici'nin bugün başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere KKTC'li yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirdikten sonra Ada'dan ayrılacağı bilgisi yer aldı.