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BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'da deprezede ailelerle buluşup, "Bu felaketin yaralarını inşallah el birliğiyle saracağız" dedi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:44
BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da Depremzedelere Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'da depremzede ailelerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında "Bu felaketin yaralarını inşallah el birliğiyle saracağız" ifadesini kullandı.

Valiyle Bir Araya Geldi

Destici, ziyaretine öncelikle partisinin Genel Başkan Yardımcıları Uğur Bulut, Bülent İspir, Nihat Gürbüz ve Durmuş Boztuğ ile birlikte Vali Seddar Yavuz'a yaptığı ziyaretle başladı. İkili arasında bir süre sohbetin ardından, Destici, Yeşilyurt ilçesindeki Takva Camisi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Yaşam Alanları Ziyareti

Mevlit programı sonrasında AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile birlikte caminin avlusunda lokma dağıttı. Ardından Bostanbaşı Mahalle Muhtarlığı’nı ziyaret eden Destici, burada depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Deprem Konutları ve Gelecek Umutları

Destici, deprem konutlarının önemli bir kısmının tamamlandığını ve "Bu felaketin yaralarını inşallah el birliğiyle saracağız" diyerek vatandaşlara umut aşıladı. Bostanbaşı'nın depremden etkilenen bir mahalle olduğunu belirten Destici, burada yaşayan bazı vatandaşların konteynerlerde kalmaya devam ettiğini ifade etti. Yıl sonuna kadar herkesin konutlarına geçmiş olmasını beklediklerini aktardı.

Rönesans Konteyner Kent Ziyareti

Destici, Rönesans Konteyner Kent’e geçerek burada kalan depremzedelerle bir araya geldi. Ayrıca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2006'da şehit olan Uzman Çavuş Suat Özcan'ın eşi Tülay Özcan’ı ve eşi ile 3 çocuğunu depremlerde kaybeden Hatun Gürbüz’ü ziyaret etti. Ömer Gürbüz ile de sohbet eden Destici, depremde bir bacağı ile kolunu kaybeden bireylerin yaşadığı zorlukları dinleme fırsatı buldu.

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