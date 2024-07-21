BBP Genel Başkanı Destici, MKYK toplantısı öncesi konuştu:

üyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sahipsiz sokak köpeği sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, "Bu yasa, mutlaka ama mutlaka ekim ayına kalmadan, Meclis kapanmadan çıkarılmalı ve sokaklarımız köpeklerden temizlenmelidir." dedi.

Destici, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yaralandıktan sonra tedavisi devam ederken şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a ve tüm şehitlere rahmet dileyerek başlayan Destici, terörle mücadelede güvenlik güçlerine başarı diledi.

Mustafa Destici, bugün Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında meydana gelen kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kutlamalara katıldığını hatırlatan Destici, bugün KKTC bağımsız bir devletse bunun 50 yıl önceki harekat sayesinde olduğunu belirtti.

Destici, Kıbrıs'ta mevcut şartlarda tek yolun iki devletli çözüm olduğunu dile getirdi.

- "Dertleri bütün İslam ve Türk coğrafyasıyla"

İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan ve Yemen'e saldırmaya başladığına işaret eden Destici, "İsrail, Gazze'ye saldırdığında Lübnan Hizbullahı ya da İran Hizbullahı bu cepheden İsrail'e saldırmış olsaydı, İsrail bu kadar pervasızca hareket edemezdi, bu kadar büyük katliamlar yapamazdı. Ama maalesef o gün Hizbullah bunu yapmadı ve bugün silahlar kendisine döndü." diye konuştu.

İsrail ve onu destekleyen küresel güçlerin derdinin sadece Gazze değil, bütün İslam ve Türk coğrafyası olduğunu söyleyen Destici, "40 yıldan fazla bir süredir hala terörle mücadele ediyorsak, karşımızda sadece PKK yok. Karşımızda İsrail var, ABD var, güçlü Avrupa Birliği üyesi ülkeler var, dönem dönem PKK'ya destek veren Rusya, Çin, hatta isimlerini telaffuz etmiyorum, İslam ülkeleri var." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici, İsrail'in, Gazze'de hedefine ulaştıktan sonra kendisine itaat etmeyen diğer ülkelere de saldıracağına dikkati çekti.

- "Sokaklarımız köpeklerden temizlenmelidir"

Türkiye gündemini değerlendiren Destici, ülkede başıboş saldırgan sokak köpeği sorununun yıllardır devam ettiğini ileri sürdü.

KKTC'ye giderken bu meseleyi iktidar ve muhalefet partilerinin genel başkanlarıyla değerlendirme fırsatı bulduklarını bildiren Destici, "Bu yasa, mutlaka ama mutlaka ekim ayına kalmadan, Meclis kapanmadan çıkarılmalı ve sokaklarımız köpeklerden temizlenmelidir. Sokaklar, caddeler ve şehir merkezleri, köpeklerin doğal yaşam alanı değildir. Sahiplenir, besleyebilir, onunla yaşayabilirsiniz ve maskesini takarak gezdirebilirsiniz ama şehrin her noktasında köpeklerin öbek öbek dolaşması kabul edilebilir değildir." görüşünü paylaştı.

- "Varlığı olanın doğal gazını ya da elektriğini devlet neden sübvanse eder"

Ekonominin, gündemin en önemli maddelerinden biri olduğuna dikkati çeken Destici, kendileri kadar bu konuyu dillendiren bir partinin olmadığını savundu.

Hükümetin, zengin ve fakir ayırt etmeksizin konutlarda kullanılan elektrik ve doğal gazı sübvanse ettiğini anlatan Destici, zenginin elektrik ve doğal gaz faturalarında bu uygulamanın olmaması gerektiğini söyledi.

Destici, geliri yüksek olanların daha büyük evlerde oturduğunu, onların faturalarının da geliri düşük olanlara göre daha fazla geldiğini vurgulayarak, "Peki bu kadar varlığı olan ailenin ya da şahsın doğal gazını ya da elektriğini devlet neden sübvanse eder? Ona vermeyeceksin, fakire, emekliye, asgari ücretliye vereceksin. Doğru olan bu." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.