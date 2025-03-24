BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kabri'ni Ziyaret Etti

BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmak için kabrini ziyaret etti, İslam dünyasına olan önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 16:32
BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kabri'ni Ziyaret Etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nu Andı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 16. vefat yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti. Ziyaret sırasında yapılan dua ve Kur'an-ı Kerim okuma etkinliği, Yazıcıoğlu’nun hatırasına olan saygıyı gösterdi.

İslam Dünyasına Olan Vurgu

Destici, burada yaptığı açıklamada, “Şehit Muhsin Başkanımız, Türk dünyasına verdiği önem kadar, İslam dünyasına da önem verirdi. Doğu Türkistan için de, Filistin için de yüreği parçalanırdı.” ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu'nun Vizyonu

Mustafa Destici, Yazıcıoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı herkesin huzur içinde yaşamasını arzuladığını belirtirken, onun mücadelesinin her etnik kökenden insan tarafından takdir edildiğine dikkat çekti. “Muhsin Başkanımız, Türkiye'de yaşayan hangi etnik kökene, hangi siyasi görüşe, hangi mezhebi anlayışa mensup olursa olsun herkes tarafından sevilmiştir.” şeklinde konuştu.

Olayın Şüpheli Yanları

Yazıcıoğlu’nun 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili devam eden soruşturmalara dikkat çeken Destici, “Şu anda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığında ana soruşturma devam ediyor. Soruşturma tamamlanmak üzere.” ifadelerini kullandı.

Destici; şehitlerimizin aileleri ve kamuoyunun bu olayın aydınlatılmasını beklediğini vurgulayarak, “Bizim beklentimiz budur. Zerre kadar kalbimizde, şehitlerimizin ailelerinin kalbinde, vatandaşlarımızın kalbinde şüphe kaldığı sürece biz bu dosyanın kapanmasına müsaade etmedik ve etmeyeceğiz.” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, vefatının 16....

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, vefatının 16. yılı dolayısıyla BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, vefatının 16....

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, vefatının 16. yılı dolayısıyla BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Üç Şüpheliye Yakalama Kararı
2
2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!
3
Ardahan'da Ambulans Kazası: 3 Sağlık Personeli Yaralandı
4
Gazze Hükümeti: İsrail Ablukası Tehlikeli Aşamada
5
Pendik'teki Depo Yangınına İtfaiye Müdahale Ediyor
6
Lavrov ve Mirzoyan, Barış Anlaşmasını Görüştü
7
Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı