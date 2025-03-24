BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kabri'ni Ziyaret Etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nu Andı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 16. vefat yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti. Ziyaret sırasında yapılan dua ve Kur'an-ı Kerim okuma etkinliği, Yazıcıoğlu’nun hatırasına olan saygıyı gösterdi.

İslam Dünyasına Olan Vurgu

Destici, burada yaptığı açıklamada, “Şehit Muhsin Başkanımız, Türk dünyasına verdiği önem kadar, İslam dünyasına da önem verirdi. Doğu Türkistan için de, Filistin için de yüreği parçalanırdı.” ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu'nun Vizyonu

Mustafa Destici, Yazıcıoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı herkesin huzur içinde yaşamasını arzuladığını belirtirken, onun mücadelesinin her etnik kökenden insan tarafından takdir edildiğine dikkat çekti. “Muhsin Başkanımız, Türkiye'de yaşayan hangi etnik kökene, hangi siyasi görüşe, hangi mezhebi anlayışa mensup olursa olsun herkes tarafından sevilmiştir.” şeklinde konuştu.

Olayın Şüpheli Yanları

Yazıcıoğlu’nun 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili devam eden soruşturmalara dikkat çeken Destici, “Şu anda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığında ana soruşturma devam ediyor. Soruşturma tamamlanmak üzere.” ifadelerini kullandı.

Destici; şehitlerimizin aileleri ve kamuoyunun bu olayın aydınlatılmasını beklediğini vurgulayarak, “Bizim beklentimiz budur. Zerre kadar kalbimizde, şehitlerimizin ailelerinin kalbinde, vatandaşlarımızın kalbinde şüphe kaldığı sürece biz bu dosyanın kapanmasına müsaade etmedik ve etmeyeceğiz.” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, vefatının 16. yılı dolayısıyla BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, vefatının 16. yılı dolayısıyla BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.