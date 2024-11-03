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BBP Genel Başkanı Destici'nin Bursa Açıklamaları

Mustafa Destici, asgari ücret ve sokak hayvanlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 14:31
BBP Genel Başkanı Destici'nin Bursa Açıklamaları

BBP Genel Başkanı Destici'nin Bursa'daki Görüşleri

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da düzenlenen basın toplantısında, asgari ücretin 2025 yılı sonu için en az enflasyon oranında artırılması gerektiğini ifade etti. Destici, "Bize göre asgari ücret 25 bin liranın altında olmamalıdır," dedi.

Çocuk Ölümleri ve Cezaların Caydırıcılığı

Son günlerde artan cinayet ve ölüm haberlerine dikkat çeken Destici, çocuk ölümlerinin toplumu rahatsız ettiğini belirtti. "Bir suç önlenemiyorsa, öncelikle o suça ait olan cezalar tekrar gözden geçirilmelidir. Bu nedenle, ırza geçme ve canice hareket eden suçluların idam cezasıyla karşılaşması gerektiğini düşünüyoruz," şeklinde konuştu.

Yargı Reformu ve İdam Cezası Talepleri

Destici, TBMM'ye sunulan yargı reformu taslağına ilişkin de destek verdiklerini ancak mevcut düzenlemelerin taraflarının tüm beklentilerine karşılık vermediğini belirtti. BBP'nin 2010 yılından beri idam cezasının iki tür suç için geri getirilmesini talep ettiğine dikkat çekti; bu suçlar arasında "çocuklara ve kadınlara tecavüz ettikten sonra öldürenler" ile "güvenlik güçlerine yönelik terörist eylemleri gerçekleştirenler" var.

Asgari Ücret ve Ekonomik Durum

Destici, "Temmuz ayında asgari ücrette ara zam yapılmadı. Özellikle sanayi kentleri için asgari ücretlinin durumu kritik. Asgari ücretin en az enflasyon oranında artırılması gerekiyor," dedi.

Sokak Hayvanları ve Güvenlik

Bir gazetecinin sokak köpekleriyle ilgili sorusuna Destici, sokakların güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, partinin sahip olduğu 20 belediyede olumsuz bir durum yaşanmadığını vurguladı. Destici, başıboş köpeklerin yaratabileceği tehlikelere karşı vatandaşları korumak için çalışacaklarını söyledi.

Erken Seçim Üzerine Düşünceler

Erken seçim ihtimali hakkında konuşan Destici, Anayasa değişikliklerinin gerçekleşmesine bağlı olarak bu konuda farklı bir senaryo değerlendirileceğine dikkat çekti. Aksi takdirde, 2027'nin ilkbaharında seçim olabileceğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da bir otelde BBP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da bir otelde BBP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da bir otelde BBP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da bir otelde BBP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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