BBP Genel Başkanı Destici: 'Polisimize baltayla saldırmak teröristliktir'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu anma programında terör eylemlerine ve polis saldırılarına sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 22:34
BBP Genel Başkanı Destici: 'Polisimize baltayla saldırmak teröristliktir'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programında BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcıoğlu'nun vefatının 16. yılı dolayısıyla yapılan programda, Destici, "Eylem yapıyorum' diye, 'gösteri yapayım' diye baltayla Türk polisine saldırmak ne demektir ya? Bu, vandallığın ötesinde, teröristliktir" ifadelerini kullandı.

Destici, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin de duygularını dile getirerek, "Biz bugüne kadar bu hadiseye asla 'kaza' demedik ve demeyeceğiz. Çünkü ortada bu kadar ağır şüpheler dururken, kimse bizden bu hadiseye 'kaza' dememizi beklemesin" dedi. Ayrıca, yargılama sürecinin takipçisi olduklarını kaydeden Destici, "Hiçbir arkadaşımızın, hiçbir kardeşimizin bundan şüphesi olmasın. İhmal etmedik, etmeyiz. Asla yılgınlık göstermedik, göstermeyiz" şeklinde konuştu.

"Yasalara uymak zorundayız"
Destici, yasaların beğenilmediği durumlara dikkat çekerek, "Beğenmemek başka bir şey, uymamak başka bir şeydir. Mevcut yasalara herkes uymak zorundadır" dedi. Gösteri yapmanın demokratik bir hak olduğunu belirten Destici, buna saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti ve ekledi: "Ama 'eylem yapıyorum' diye, 'gösteri yapayım' diye baltayla Türk polisine saldırmak ne demektir? Bu ne haysiyetsizliktir? Bu ne şerefsizliktir?"

Son olarak, birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Destici, ana muhalefet partisi liderinin tutumunu eleştirerek, "Başta Genel Başkan Sayın Özgür Özel olmak üzere bütün kadrolarını sağduyulu olmaya çağırıyorum. Onlar sağduyuyu kaybederlerse ipler başkasının eline geçiyor" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sağ 3), Altındağ Kültür Sarayı'nda...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sağ 3), Altındağ Kültür Sarayı'nda vefatının 16. yılı dolayısıyla BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmak için düzenlenen iftar programına katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sağ 3), Altındağ Kültür Sarayı'nda...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sağ 3), Altındağ Kültür Sarayı'nda vefatının 16. yılı dolayısıyla BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmak için düzenlenen iftar programına katıldı.

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