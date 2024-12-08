BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye Kontrolündeki Bölgelerden Geri Adım Atılmamalı

BBP Genel Başkanı Destici'den Suriye Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Destici, 'Bu aşamada, Türkiye kontrolündeki bölgelerden asla bir adım bile geri adım atmamalıdır' dedi.

Gelişmeler Plansız Gerçekleşmez

Yazılı bir basın açıklaması yapan Destici, Orta Doğu'da hiçbir gelişmenin plansız ve projesiz gerçekleşmeyeceğini vurguladı. Plan ve projelerin gerçek oyun kurucular tarafından yapıldığını belirten Destici, şunları kaydetti:

'Tıpkı çocukluğumuzda topun sahibinin isteklerinin istikametinde oynanan mahalle maçları gibi. Bu haseple, belli oldu ki, Suriye'de büyük ihtimalle rejim düşüyor.'

Türkiye'nin Durumu Ele Alındı

Destici, Türkiye'nin PKK/YPG/PYD'ye herhangi bir bölge vermemesi gerektiğinin altını çizerken, Suriye'de birlikte yol yürüdüğü Türkmen gruplara sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bölgedeki Türkmen nüfusun mutlaka koruma altına alınması gerektiğine dikkat çekerek, Hatay başta olmak üzere güney sınırlarının dış müdahalelere kapalı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Destici, 'En üst düzeyde sağlanacak güvenlikle sınırların her iki tarafının muhafaza edilmesi gerekir' diyerek, Türkiye'nin güvenliğine dair duyduğu endişeleri dile getirdi.