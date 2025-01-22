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BBP Genel Başkanı Destici: Yangının Nedenleri Hızla Araştırılmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kartalkaya'daki otel yangını hakkında açıklamalarda bulundu; yargının hızlı bir şekilde görevini yapması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:43
BBP Genel Başkanı Destici: Yangının Nedenleri Hızla Araştırılmalı

Yangın sonrası BBP Genel Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Destici, yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Destici, açıklamasında “Yargı hızla ve titizlikle görevini yapmalıdır. Yangının nedenleri ve sorumluları bir an önce ortaya çıkarılıp gereken cezalar verilmelidir,” ifadesini kullandı. Yangını ve sonuçlarını değerlendiren Destici, hukuki sürecin sağduyu ile ilerlemesi gerektiğini belirtti.

“Acımız ve öfkemiz çok büyük”

Yangınla ilgili yaşanan acıyı ve üzüntüyü dile getiren Destici, “Duyduğumuz acı, üzüntü ve öfke çok büyük” diyerek, her benzer olayda aynı açıklamaların yapıldığını vurguladı. Destici, “Bu, artık bir milli mesele haline geldi,” sözleriyle iş kazaları ve doğal afetlerin ciddiyetine dikkat çekti.

“Gerekli tedbirler alınsaydı bu facia yaşanmayacaktı”

Yangının önlenebileceğini belirten Destici, “Tedbirler neden alınmadı?” sorusunu sorarak, fahiş kar kaygısıyla maliyetten kaçınan işletmecileri ve görevini yerine getirmeyen kamu görevlilerini eleştirdi.

“Devlet olmanın gereklerini yerine getirmemiş olacağız” ifadesini kullanan Destici, “Kurallara, akla ve bilime uyulmadığı sürece aynı acıların yaşanacağına” işaret etti.

Destici, “İnsanı yaşatamazsak devleti de yaşatamayacağız” diyerek, devletin insan hayatına gerekli önemi vermesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak, “Kurallara uymazsak, benzer felaketleri yaşamaya devam edeceğiz” diyen Destici, milletin bu acımasızlığı ve vicdansızlığı hak etmediğini sözlerine ekledi.

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