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BBP Genel Başkanı Destici: Yeni Çözüm Süreci Terörle Mücadeleyi Zayıflatır

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin İmralı ziyaretine tepki gösterdi, yeni bir çözüm sürecinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:24
BBP Genel Başkanı Destici: Yeni Çözüm Süreci Terörle Mücadeleyi Zayıflatır

Destici'den Sert Tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine dair sert açıklamalarda bulundu. Destici, "Yeni bir 'çözüm süreci' terör örgütünün bitmek üzere olan ömrünü uzatmak, terörle mücadeleyi zaafa uğratmak ve terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz ile devletine bağlı bölge halkımızın mücadele iradesine zarar vermek olacaktır." ifadelerini kullandı.

İmralı Ziyareti ve Sonuçları

DEM'in İmralı'daki terörist başıyla gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirten Destici, "PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in, İmralı'da terörist başını ziyaret ettikten sonra siyasi partileri ziyaret edeceği ifadesi, bu görüşmenin arka planında bir pazarlık sürecinin olduğuna işaret etmektedir." şeklinde konuştu.

Meşruiyet Kazandırılmamalı

Yeni bir çözüm sürecinin başlatılmasının terör örgütüne ve uzantılarına meşruiyet kazandırmaması gerektiğini vurgulayan Destici, "PKK'nın 40 yılı aşan süre devam eden ihaneti, küresel emin desteklerle can çekişmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herkese söyleyecek sözü ve yetecek gücü vardır." dedi.

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