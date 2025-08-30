BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta Murat Şahan'ın Cenazesine Katıldı

Cenaze töreni Çapanoğlu Büyük Cami'de kılındı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Mikail Şahan'ın ağabeyi için düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Yozgat'a geldi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki matematik öğretmeni Murat Şahan'ın naaşı, öğle vakti Çapanoğlu Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Hüzni Baba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, BBP İl Başkanı Osman Çiftçi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, yakınları ve katılımcılar tarafından saygı içinde gerçekleştirildi ve aileye başsağlığı dilekleri iletildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Mikail Şahan'ın ağabeyinin cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde Şahan'ın ailesi ve yakınları ile Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, BBP İl Başkanı Osman Çiftçi ve vatandaşlar da yer aldı.