DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.464.674,94 -0,93%

BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta Murat Şahan'ın Cenazesine Katıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yozgat'ta matematik öğretmeni Murat Şahan'ın cenaze törenine katıldı; cenaze Çapanoğlu Büyük Cami'de kılınıp Hüzni Baba Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:24
BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta Murat Şahan'ın Cenazesine Katıldı

BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta Murat Şahan'ın Cenazesine Katıldı

Cenaze töreni Çapanoğlu Büyük Cami'de kılındı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Mikail Şahan'ın ağabeyi için düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Yozgat'a geldi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki matematik öğretmeni Murat Şahan'ın naaşı, öğle vakti Çapanoğlu Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Hüzni Baba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, BBP İl Başkanı Osman Çiftçi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, yakınları ve katılımcılar tarafından saygı içinde gerçekleştirildi ve aileye başsağlığı dilekleri iletildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Yüksek Danışma Kurulu Üyesi...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Mikail Şahan'ın ağabeyinin cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde Şahan'ın ailesi ve yakınları ile Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, BBP İl Başkanı Osman Çiftçi ve vatandaşlar da yer aldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Yüksek Danışma Kurulu Üyesi...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor
2
BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta Murat Şahan'ın Cenazesine Katıldı
3
Erzurum'da Karasu Çayı'na düşen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kişi kayıp
4
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı: Sakarya ve Çevre İllerinde Coşkulu Kutlamalar
5
500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter
6
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması
7
Küresel Sumud Filosu: Türkiye'den Aktivistler Yarın Tunus'a Hareket Ediyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta