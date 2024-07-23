BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Tekirdağ'da Sokak Köpekleri Konusunda Açıklamalarda Bulundu

Mustafa Destici, Sokak Köpekleri Hakkında Konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa bölgesinde düzenlediği basın toplantısında sokak köpekleri ve Türkiye'nin iç güvenliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Köpeklerden Sokakları Temizleyelim

Destici, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Biz demiyoruz ki köpekleri toplayalım, toptan öldürelim. Biz diyoruz ki, köpeklerimizden sokaklarımızı temizleyelim. Saldırgan olanları, sahipsiz olanları ve bulaşıcı hastalık taşıyanları uyutalım."

Sadık Ahmet'i Andı

Toplantıda ayrıca, Dr. Sadık Ahmet'in vefat yıl dönümüne de değinen Destici, "Partimiz, Sadık Ahmet'in vefat ettiği günden bu yana her yıl kabri başında anmayı ilke edinmiştir" ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele Vurgusu

Destici, Türkiye'nin güçlü olabilmesi için devletin de güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Terörle asla müzakere olmaz, mücadele olur. Bunun kökünü kazıyana kadar devam etmeliyiz" dedi. Ayrıca, terör konusunda topyekün bir mücadele gerektiğinin altını çizdi.

Köpeklerin Yaşam Alanları

Destici, sokak köpeklerinin yaşam alanlarının insanlar tarafından yoğun olarak yaşanan mahalleler olmadığını belirtti ve "Köpeklerin yaşam alanı çiftliklerdir. İnsanlar evlerine alıp sahiplenebilirler" dedi. Yurt dışında sokak köpeklerine rastlamanın neredeyse mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

Kuduz Riski ve Meclis Düzenlemesi

Son olarak, kuduz riskinin Türkiye için artmakta olduğunu dile getiren Destici, "Bu yasanın Meclis kapanmadan yasalaşmasını bekliyoruz. Muhtelif partilerden direniş göstermemeleri adına temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde partililer tarafından karşılandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde partililer tarafından karşılandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde partililer tarafından karşılandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde partililer tarafından karşılandı.