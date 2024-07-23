Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Tekirdağ'da Sokak Köpekleri Konusunda Açıklamalarda Bulundu

BBP lideri Mustafa Destici, Tekirdağ'da sokak köpekleri ve terörle mücadele üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 21:23
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Tekirdağ'da Sokak Köpekleri Konusunda Açıklamalarda Bulundu

Mustafa Destici, Sokak Köpekleri Hakkında Konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa bölgesinde düzenlediği basın toplantısında sokak köpekleri ve Türkiye'nin iç güvenliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Köpeklerden Sokakları Temizleyelim

Destici, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Biz demiyoruz ki köpekleri toplayalım, toptan öldürelim. Biz diyoruz ki, köpeklerimizden sokaklarımızı temizleyelim. Saldırgan olanları, sahipsiz olanları ve bulaşıcı hastalık taşıyanları uyutalım."

Sadık Ahmet'i Andı

Toplantıda ayrıca, Dr. Sadık Ahmet'in vefat yıl dönümüne de değinen Destici, "Partimiz, Sadık Ahmet'in vefat ettiği günden bu yana her yıl kabri başında anmayı ilke edinmiştir" ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele Vurgusu

Destici, Türkiye'nin güçlü olabilmesi için devletin de güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Terörle asla müzakere olmaz, mücadele olur. Bunun kökünü kazıyana kadar devam etmeliyiz" dedi. Ayrıca, terör konusunda topyekün bir mücadele gerektiğinin altını çizdi.

Köpeklerin Yaşam Alanları

Destici, sokak köpeklerinin yaşam alanlarının insanlar tarafından yoğun olarak yaşanan mahalleler olmadığını belirtti ve "Köpeklerin yaşam alanı çiftliklerdir. İnsanlar evlerine alıp sahiplenebilirler" dedi. Yurt dışında sokak köpeklerine rastlamanın neredeyse mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

Kuduz Riski ve Meclis Düzenlemesi

Son olarak, kuduz riskinin Türkiye için artmakta olduğunu dile getiren Destici, "Bu yasanın Meclis kapanmadan yasalaşmasını bekliyoruz. Muhtelif partilerden direniş göstermemeleri adına temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Halk Eğitim...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde partililer tarafından karşılandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Halk Eğitim...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde partililer tarafından karşılandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Halk Eğitim...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde partililer tarafından karşılandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Halk Eğitim...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde partililer tarafından karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

250 TL ödüllü kredi kartı kampanyası! Aidat ödemesi yok

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak