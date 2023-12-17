BBP lideri Destici: Asgari ücret 17 bin lira olmalı

BBP Genel İstişare Toplantısı, Altınpark ANFA Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye’nin 40 yıldır bölücü terörle mücadele ettiğini söyledi.

“Terör örgütünün uzantılarına izin verilmemeli”

Destici, TBMM’de bulunan terör örgütü sempatizanlarının devlet ve millet aleyhine ihanet içinde olduklarını ifade etti. Destici, “Bu ihanetin milletin gönlünde sürmesine göz yumulmasını biz kabul etmiyoruz. Sanki yetmezmiş gibi bu ihanet, siyasi partilere verilen Hazine desteği ile besleniyor. Daha iyi bölücülük yapabilsinler diye her yıl Hazineden yüz milyonlarca lira para alıyorlar. Bu ayıptır, günahtır. Bu utancı yaşatmayın.” dedi.

Destici, “sözüm ona siyasi partilerin seçimlere katılmasına, belediyeleri ele geçirmesine, belediyeleri terör örgütlerinin lojistik üssüne çevirmesine karşı durmak için kesin ve kalıcı bir çözüm bulunamadığını” vurguladı.

“Asgari ücret 17 bin lira olmalı”

Destici, ekonomik krizin farkında olduklarını, emekli maaşları ve asgari ücretin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Mustafa Destici, “Asgari ücret yılda iki defa belirlenmeli ve enflasyonun en az 10 puan üzerinde zamlanmalıdır. Böylece asgari ücretli kardeşlerimiz yüksek enflasyona ezdirilmeyeceklerdir. Enflasyon artı, yüzde 10 refah payı verilerek, asgari ücret en az 17 bin lira olmalıdır.” diye konuştu.

“Gazze’deki katliamları kınıyoruz”

Destici, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısının 20 bini geçtiğini ve ölenlerin çoğunun sivil olduğunu anlattı. Destici, “Bu katliamlarda, tetiği çekenler kadar emri verenler, destek olanlar, göz yumanlar ve susanlar da aynı derecede suçludur. Uluslararası kurumları yıllardır çıkarlarına göre kullanan sözde gelişmiş ülkeler de suçludur.” ifadelerini kullandı.

“Mama lobilerine karşı dikkatli olmalıyız”

Sahipsiz köpekler sorununa da değinen Destici, belediyelerin bu konuda yeterli çalışma yapmadıklarını söyledi.

Destici, “Mama lobilerinin yanlış bilgilendirme faaliyetlerine karşı dikkatli olmalıyız. Barolar Birliği bize karşı, açıklamamızdan sonra bir açıklama yaptı. Barolar Birliğinin sitesine girin, sizi mama firmalarına yönlendiriyor. Oradan para alıyorlar herhalde. Hayvan derneklerinin hepsine sözüm yok ama hayvansever görünen ama aslında geçimini sağlayanlar da var. Mama şirketleri sadece köpekleri değil, sözde hayvanseverleri de doyuruyor.” dedi.

Destici, sorunun çözümü için en iyi örneğin kendileri tarafından verildiğini belirterek, “2008-2014 arasında Sivas Belediyesi bizdeyken büyük bir hayvan barınağı kurduk ve köpekleri toplayıp, kısırlaştırdık. Biz yaptık ama bizden sonra gelenler bu görevi sürdürmedi.” dedi.

“Cumhur İttifakı’nı önemsiyoruz”

Destici, yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını, partisinin tüm seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Destici, “Cumhur İttifakı’nı elbette önemsiyoruz. Ancak bizim de kendi tabanımız, kendi seçmenimiz var. Biz de kendi adaylarımızı çıkaracağız. Ama Cumhur İttifakı’nın başarısı için elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.