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BBP Mali Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Mali Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile vergi sistemi, emekli maaşları ve diğer ekonomik konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 08.07.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 21:50
BBP Mali Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Mali Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret ederek çeşitli ekonomik konuları ele aldı. Ziyaretin ardından parti genel merkezinde yapılan basın açıklamasında, BBP Genel Sekreteri Ahmet Yelis ve heyeti, görüşülen konuları kamuoyuyla paylaştı.

Ahmet Yelis, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ziyaret sırasında vergi sistemi, emekli maaşları, asgari ücret, ücretli öğretmenlik, asgari hane geçim ücreti, Bağ-Kur emeklilerinin diğer emeklilerle eşitlenme gün sayısı ve kademeli emeklilik gibi konuların masaya yatırıldığını belirtti. BBP'nin ekonomi heyeti tarafından hazırlanan raporun da Bakan Şimşek'e sunulduğunu ifade etti.

Ziyarette, BBP'nin ekonomi heyetinden Prof. Dr. Şafak Çomaklı tarafından hazırlanan raporun Bakan Şimşek'e takdim edildiği vurgulandı. Yelis, bu raporda esnafın ve toplumun beklentilerinin de yer aldığını belirtti.

BBP Genel Sekreteri, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak, hükümetin başarılı olması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Yelis, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK GELİŞİMİ İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

"Öyle tahmin ediyorum ki, Sayın Bakanımızın bundan sonraki dönem içerisindeki gayretleri, Türkiye'nin ekonomideki sıkıntılarını aşacak ve toplumun refahını artıracak anlamda önemli adımlar atacaktır. Türkiye'nin rezervlerinin güçlendirilmesi ve bölgesinde daha etkin bir ülke olabilmesi için mali yapısının da sağlamlaştırılması gerektiğine inanıyoruz."

BBP'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyareti, Türkiye'nin ekonomik politikaları ve geleceğe yönelik planları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Parti, kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda yapılan bu ziyaret ile ekonomik adalet ve sürdürülebilir büyüme için destek verdiğini göstermiş oldu.

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