BBP ve DEVA Partisi Liderlerinden Önemli Görüşme

BBP ve DEVA'nın Liderlerinden Bir Araya Gelme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmenin Detayları

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, daha önce Babacan'a yaptığı taziye ziyaretini hatırlatarak, karşılıklı ziyaretlerin önemli olduğunu vurguladı. Destici, "Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferi, başta ekonomi olmak üzere, değerlendirdik. Bu nazik ziyaretleri için Babacan'a teşekkür ediyorum. DEVA Partisi camiasına saygılarımı sunuyorum," şeklinde konuştu.

Babacan'ın Açıklamaları

Ali Babacan, BBP'nin yeni genel merkezine taşındığını hatırlatarak, bu nedenle bir hoş geldin ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Babacan, "Sayın Genel Başkan, partimizin kuruluşunda bize hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu. Bugün ise Meclis'in kapanmasıyla birlikte daha rahat bir sohbet ortamında Türkiye'nin genel durumu üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk," dedi.

Bu tür ziyaretlerin iki parti arasındaki diyaloğu güçlendirdiği belirtiliyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda) ve heyeti ile görüştü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda) ve heyeti ile görüştü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda) ve heyeti ile görüştü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda) ve heyeti ile görüştü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda) ve heyeti ile görüştü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda) ve heyeti ile görüştü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda) ve heyeti ile görüştü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda) ve heyeti ile görüştü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda) ve heyeti ile görüştü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda) ve heyeti ile görüştü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda) ve heyeti ile görüştü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda) ve heyeti ile görüştü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda) ve heyeti ile görüştü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda) ve heyeti ile görüştü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda) ve heyeti ile görüştü.